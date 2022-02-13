Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, бронзовую — россиянин Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0 промахов)

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +28,6 секунды (1 промах)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — +35,3 (1 промах).

Ранее в женском пасьюте золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

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