Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала выступление в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Она заняла четвёртое место.

«Вышла на старт максимально сосредоточенной, чтобы показать всё, на что способна. Были мысли, что, может, другие допустят больше ошибок и появится шанс.



Как спортсмен, у которого максимум амбиций, я всегда хочу делать что-то лучше. Хочу быстрее проходить некоторые участки на трассе, стрелять чище. В целом рада, но это не то, за чем я сюда шла.



Когда вышла на последний круг, поняла, что позади и рядом со мной сильные соперницы, которые могут хорошо пройти финишный круг, что и доказала Тириль Экхофф», — сказала Сола после гонки.

Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Гонка преследования, женщины

Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Мартё Рёйселанд (Норвегия) 34.46,9 (1).

2. Эльвира Эберг (Швеция) +1.36,5 (3).

3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7 (3).

4. Анна Сола (Беларусь) +1.58,9 (3).

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