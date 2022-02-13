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Тихонов: для России бронза Латыпова как золото! Наконец-то стрелял не как из пулемёта

Тихонов: для России бронза Латыпова как золото! Наконец-то стрелял не как из пулемёта
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал бронзовую медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Слава богу, что бронза! Был шанс на золото, но это биатлон. Но сегодня Латыпов стрелял здорово. Особенно в такую погоду. С этим ветрищем справилось-то несколько человек. Он молодец, сообразил. Сегодня наконец-то стрелял не как из пулемёта. Для нас эта бронза как золото на этой Олимпиаде! Особенно после таких «успехов». Всех поздравляю!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, бронзовую — россиянин Эдуард Латыпов.

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