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Латыпов показал второй ход в гонке преследования на Олимпиаде-2022, Логинов — 18-й

Латыпов показал второй ход в гонке преследования на Олимпиаде-2022, Логинов — 18-й
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов показал второй ход в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Напомним, Латыпов завоевал бронзу в пасьюте.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины. Ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.10,1
2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание +17,6 секунды
3. Филипп Наврат (Германия) +32,5
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +47,6
17. Даниил Серохвостов (Россия) +1.18,0
18. Александр Логинов (Россия) +1.18,7
21. Максим Цветков (Россия) +1.29,0.

Ранее в женском пасьюте золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

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