Хованцев: долгожданная личная медаль в биатлоне — Латыпов отстоял бронзу!

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал бронзовую медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Долгожданная личная медаль! Эдуард Латыпов отлично отстрелял, выдержал попытки Хофера его обогнать. Всё просто отлично, Латыпов отстоял третье место. Поздравляю с бронзовой медалью. Один промах при такой погоде — это великолепно!



Сегодня присутствовал процент лотереи: у Йоханнеса был просто шквал ветра. Это биатлон — в такой ветер он непредсказуем. Сегодня те, кто смог отстрелять в такой ветер, и боролись за медали», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.