Латыпов принёс сборной России первую в истории медаль в пасьюте на Олимпиаде

Представитель сборной России впервые завоевал медаль в гонке преследования на Олимпийских играх.

Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром пасьюта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе, серебро – норвежец Тарьей Бё.

Отметим, что гонки преследования вошли в программу Олимпийских игр в 2002 году.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0 промахов)

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +28,6 секунды (1 промах)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — +35,3 (1 промах).

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