Латыпов принёс сборной России первую в истории медаль в пасьюте на Олимпиаде

Представитель сборной России впервые завоевал медаль в гонке преследования на Олимпийских играх.
Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром пасьюта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе, серебро – норвежец Тарьей Бё.
Отметим, что гонки преследования вошли в программу Олимпийских игр в 2002 году.
Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0 промахов)
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +28,6 секунды (1 промах)
3. Эдуард Латыпов (Россия) — +35,3 (1 промах).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
14:20