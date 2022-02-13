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Ярошенко: Латыпов достоин бронзы, как наши лыжники золота. Заслужил

Ярошенко: Латыпов достоин бронзы, как наши лыжники золота. Заслужил
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал бронзовую медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Эдуард действительно заслужил эту бронзовую медаль своим трудолюбием, отношением к спорту и к болельщикам. Он достоин этой бронзы в той же степени, что наши лыжники золота. Перед последним огневым рубежом я почти поверил, что сейчас Латыпов отстреляется на ноль и будет шанс на золото. Но у Фийона Майе есть победная практика, которой нет у Эдуарда. Он больше заслуживает быть олимпийским чемпионом», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё.

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