Ярошенко: Латыпов достоин бронзы, как наши лыжники золота. Заслужил

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал бронзовую медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«Эдуард действительно заслужил эту бронзовую медаль своим трудолюбием, отношением к спорту и к болельщикам. Он достоин этой бронзы в той же степени, что наши лыжники золота. Перед последним огневым рубежом я почти поверил, что сейчас Латыпов отстреляется на ноль и будет шанс на золото. Но у Фийона Майе есть победная практика, которой нет у Эдуарда. Он больше заслуживает быть олимпийским чемпионом», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё.
- 13 февраля 2022
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