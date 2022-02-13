Лопухов — о бронзе Латыпова: характер и стрельба принесли медаль. В масс-старте поборется

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов отреагировал на завоевание бронзы Эдуардом Латыповым в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Всё здорово! Латыпов болел коронавирусом, переборол себя. Характер и стрельба принесли ему медаль. В масс-старте Эдик поборется за золото, да и остальные ребята тоже могут. В эстафете шансы хорошие.

Надо быть один за всех и все за одного! Как лыжники. Здоровья ребятам. Всё будет хорошо», — сказал Лопухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в женском пасьюте золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

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