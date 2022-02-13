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Нидерландские шорт-трекистки выиграли эстафету на 3000 м в рамках Олимпийских игр

Нидерландские шорт-трекистки выиграли эстафету на 3000 м в рамках Олимпийских игр
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Нидерландские шорт-трекистки завоевали золото в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В финале они преодолели дистанцию за 4 минуты 3,4 секунды. Этот результат стал новым олимпийским рекордом.

Вторыми стали представительницы Южной Кореи (+0,23). Призовую тройку замкнул Китай (+0,45). Четвёртое место досталось женской команде Канады.

Российские шорт-трекистки были дисквалифицированы в финале B вместе с командой США. В финале B первыми стали итальянки, вторыми — польки.

В состав российский команды вошли Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина и Анна Вострикова.

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
13 февраля 2022, воскресенье. 14:35 МСК
Окончено
1
Италия
4:09.688
1
Нидерланды
4:03.409
2
Южная Корея
4:03.627
2
Польша
4:10.210
3
Китай
4:03.863
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