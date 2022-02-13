Ярошенко: по Цветкову есть разочарование. Тяжело выдерживать такую нагрузку

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских биатлонистов Александра Логинова и Максима Цветкова в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Напомним, Цветков занял 17-е место, а Логинов завершил гонку на 27-м месте.

«У Логинова, у него было слишком большое отставание перед пасьютом. А надеяться на чудо и рассчитывать на ошибки соперника — мотивация, с которой спортсмен выходит на дистанцию.



Говоря про Цветкова, есть некое разочарование. Наверняка ему тяжело выдерживать такую нагрузку в течение трёх соревновательных дней. Ему сейчас главное — подготовиться к эстафете», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.