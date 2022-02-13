Журова: советую каждому «побиатлонить», чтобы потом перед телевизором обсуждать промахи

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что ожидает золота от биатлонистов на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«В биатлоне очень волнительные гонки, всё быстро может поменяться в любой момент. Я вот попробовала «побиатлонить» немного и посоветую каждому попробовать, чтобы потом перед телевизором так обсуждать промахи на стойках.



Мы вообще всегда надеемся на золото. И в биатлоне ждём этого золота. Сейчас, конечно, принципиально, что есть медали, но очень хочется золотых. Серебряных и бронзовых у нас уже много. Пусть наши медали будут золотыми, особенно в биатлоне очень важно. Любят у нас в стране биатлон, смотрят, болеют и переживают. Конечно, золотая медаль будет очень важна.



В отличие от других стран, только Россия и Италия на данный момент времени в восьми видах спорта имеют медали. У всех остальных значительно меньше. Они делают акцент на каком-то виде и его развивают, поэтому завоёвывают там постоянно золотые медали. Какой-то лидер появился — вся ставка на него. А мы всё-таки идём по другому принципу, поэтому разные виды спорта развиваются. По количеству заработанных медалей в разных видах мы всех сейчас опережаем. Это, можно сказать, такой отдельный зачёт. По нему Россия – номер один», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.