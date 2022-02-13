Вяльбе извинилась перед Мальцевым за решение не включать его в состав эстафеты

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесла извинения российскому лыжнику Артёму Мальцеву за решение не включать его в состав сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Мне кажется, я сегодня гонку прожила чуть легче, чем вчера. Вчера было более нервозно, потому что всё было достаточно близко. Ну и, честно говоря, Вероника такая неопытная. Я переживала до последнего, сможет ли она показать своё хладнокровие. Большая молодец, всё как надо выполнила. Когда Большунов передал Спицову, я уже немного успокоилась. Посчитала, что, даже если 30 секунд отыграют, Серёга своё всё равно сделает.



Моё решение включить Устюгова в состав, несмотря на его проблемы? Знаю, что ко мне много вопросов по составу. Знаю, есть те, кто очень сильно обиделся. Но в спорте это всегда выбор, когда есть травмы или ещё что-то. Я извиняюсь перед Артёмом. Он большой молодец. Но мы прекрасно понимаем, что у Серёги больше никаких шансов нет. Этот человек заслуживает этого, и сегодня он провёл гонку шикарно, просто шикарно. Честно говоря, я никогда ещё не слышала, чтобы каждый, кто был у рации, кричал: «Остановите! Остановите Устюгова!» Но он шёл красиво, хорошо, как он может, уверенно. Простите те, кто болел и топил за Артёма. Я уверена, что у Артёма ещё будет такая медаль», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».