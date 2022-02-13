Эдуард Латыпов: олимпийская медаль — мечта. Я шёл к этому с детства
Поделиться
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Сегодня тяжёлое скольжение, свежий снег. Лыжи ехали неплохо. Сегодня были плохие погодные условия, поэтому не было такого скольжения как в предыдущие дни. Да, это была одна из самых тяжёлых гонок. На последнем круге я отдал все силы, чтобы сохранить свою позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. Олимпийская медаль – это мечта. Я шёл к этому с детства и очень рад», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
17:01
-
16:57
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:34
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
15:00
Партнерский контент