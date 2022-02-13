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Эдуард Латыпов: олимпийская медаль — мечта. Я шёл к этому с детства

Эдуард Латыпов: олимпийская медаль — мечта. Я шёл к этому с детства
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Сегодня тяжёлое скольжение, свежий снег. Лыжи ехали неплохо. Сегодня были плохие погодные условия, поэтому не было такого скольжения как в предыдущие дни. Да, это была одна из самых тяжёлых гонок. На последнем круге я отдал все силы, чтобы сохранить свою позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. Олимпийская медаль – это мечта. Я шёл к этому с детства и очень рад», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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