«Было ощущение, что Латыпов и за золото может побороться». Черезов — о бронзе в пасьюте

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отреагировал на завоевание бронзы Эдуардом Латыповым в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Эдуард — большой молодец! У него был коронавирус перед Олимпиадой. Латыпов сидел дома без соревновательной практики, сборная выступала без него — это всё давило. И сегодня Эдуард не только показал свой функциональный уровень, но и выиграл первую нашу личную медаль в биатлоне. Это очень ценно. Было ощущение, что он и за золото может побороться.
Что касается Цветкова, я очень сильно расстроен. Из-за того, что на первом рубеже у Максима не получилось, всё начало наслаиваться как снежный ком, и вся гонка не удалась», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022»
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- 13 февраля 2022
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