Латыпов: была сложная погода. Корректировку в стрельбе не делал, работал с выносом

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Латыпов завоевал бронзовую медаль.
«Во время карантина я тренировался отдельно. В утреннее время, когда никого не было, чтобы я ни с кем не контактировал, можно сказать, в лесу. Я сделал выводы после спринта и проанализировал. Сегодня была сложная погода, она отличалась от вчерашней. Вчера были хорошие погодные условия, а сегодня было достаточно сложно, и ветровая обстановка. Корректировку в стрельбе не делал, работал с выносом.
Работал в режиме, аккуратно с каждым выстрелом, как и тренировал. Мы здесь уже долгое время, и к этому ветру мы привыкли, знаем его поведение, как он может себя проявить и с порывами и без. Достаточно времени мы здесь провели и успели потренировать этот момент», — сказал Латыпов на пресс-конференции.
- 13 февраля 2022
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