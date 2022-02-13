«10 лет ради 10-го места. Хочу сдохнуть!» Конькобежец Мурашов — о неудаче на ОИ-2022
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Чемпион мира 2019 года на дистанции 500 метров российский конькобежец Руслан Мурашов поделился эмоциями в своём «инстаграме» после выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Мурашов показал 10-й результат на коронной для себя дистанции 500 метров.
«Я …. (нецензурная лексика) ждать 10 лет ради 10-го места. Хочу сдохнуть!» — написал Мурашов в «сториз» своего «инстаграма» после соревнований.
Также 29-летний Мурашов является двукратным чемпионом Европы в командном спринте, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.
Всего на зимней Олимпиаде в Китае будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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