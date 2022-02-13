Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Украинка получила 2-минутный штраф в пасьюте на ОИ-2022. Она финишировала последней

Украинка получила 2-минутный штраф в пасьюте на ОИ-2022. Она финишировала последней
Комментарии

Украинская биатлонистка Ирина Петренко (Варвинец) получила штраф от судей в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Петренко добавили двухминутный штраф (120 секунд) за то, что она не прошла необходимое количество штрафных кругов. Инцидент случился после заключительной, четвёртой стрельбы.

В итоге Петренко находится на последнем, 55-м месте финишного протокола, в общей сложности она допустила 4 промаха.

В женском пасьюте на Олимпиаде золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022