Украинка получила 2-минутный штраф в пасьюте на ОИ-2022. Она финишировала последней
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Украинская биатлонистка Ирина Петренко (Варвинец) получила штраф от судей в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Петренко добавили двухминутный штраф (120 секунд) за то, что она не прошла необходимое количество штрафных кругов. Инцидент случился после заключительной, четвёртой стрельбы.
В итоге Петренко находится на последнем, 55-м месте финишного протокола, в общей сложности она допустила 4 промаха.
В женском пасьюте на Олимпиаде золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.
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