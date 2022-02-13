Украинка получила 2-минутный штраф в пасьюте на ОИ-2022. Она финишировала последней

Украинская биатлонистка Ирина Петренко (Варвинец) получила штраф от судей в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Петренко добавили двухминутный штраф (120 секунд) за то, что она не прошла необходимое количество штрафных кругов. Инцидент случился после заключительной, четвёртой стрельбы.

В итоге Петренко находится на последнем, 55-м месте финишного протокола, в общей сложности она допустила 4 промаха.

В женском пасьюте на Олимпиаде золото завоевала норвежка Марте Рёйселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – ещё одна норвежка Тириль Экхофф.

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