Тарьей Бё — о завоёванной серебряной медали: ощущаю небольшое облегчение

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал завоевание серебряной медали в мужской гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Ощущаю небольшое облегчение. Был тяжёлый день, и, думаю, все, кто смотрел гонку, тоже это почувствовали. Очень непростые условия, в которых тяжело закрывать мишени. Но для меня это был хороший день. Мне повезло, что условия были тяжёлыми, это был мой путь к подиуму.
Оставаться спокойным во время гонки непросто. Ты никогда не можешь быть полностью уверен. Приходится иметь дело с ветром. Ключевой фактор — не позволить сомнениям брать контроль. Я был очень спокоен, и мне это помогло.
Вчерашняя медаль была большим событием, потому что она стала для меня первой. Сегодня испытал совсем другие чувства. У меня были низкие ожидания, потому что на старте гонки я не чувствовал себя хорошо. Во время гонки состояние улучшилось, я стал прибавлять в скорости. Перед последней стрельбой я сказал себе: «Хорошо, медаль возможна, сосредоточься ещё один раз, а потом можешь расслабиться»», — сказал Бё после гонки.
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- 13 февраля 2022
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