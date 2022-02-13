Тарьей Бё — о завоёванной серебряной медали: ощущаю небольшое облегчение

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал завоевание серебряной медали в мужской гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Ощущаю небольшое облегчение. Был тяжёлый день, и, думаю, все, кто смотрел гонку, тоже это почувствовали. Очень непростые условия, в которых тяжело закрывать мишени. Но для меня это был хороший день. Мне повезло, что условия были тяжёлыми, это был мой путь к подиуму.

Оставаться спокойным во время гонки непросто. Ты никогда не можешь быть полностью уверен. Приходится иметь дело с ветром. Ключевой фактор — не позволить сомнениям брать контроль. Я был очень спокоен, и мне это помогло.

Вчерашняя медаль была большим событием, потому что она стала для меня первой. Сегодня испытал совсем другие чувства. У меня были низкие ожидания, потому что на старте гонки я не чувствовал себя хорошо. Во время гонки состояние улучшилось, я стал прибавлять в скорости. Перед последней стрельбой я сказал себе: «Хорошо, медаль возможна, сосредоточься ещё один раз, а потом можешь расслабиться»», — сказал Бё после гонки.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.