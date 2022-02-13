Загитова — о деле Валиевой: эта история покрыта мраком

Чемпионка Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) Алина Загитова поделилась мнением о допинг-скандале с 15-летней россиянкой Камилой Валиевой. Она сдала положительный допинг-тест на чемпионате России в конце 2021 года. Пока неизвестно, допустят ли её до соревнований на Олимпиаде в Пекине (Китай). Решение должен принять Спортивный арбитражный суд (CAS). Вердикт будет вынесен завтра, 14 февраля.



«Я даже не представляю, насколько это… Потому что мы даже на взводе.



Вообще сказали, что 11 числа нам скажут, что и как. Целый день ты ждёшь-ждёшь-ждёшь, и потом они говорят – мы переносим. Ну просто так не может быть. К спортсмену прежде всего должно быть какое-то уважение, понимание.



Я не знаю, что там было и какие подводные камни, но это какая-то история, которая покрыта мраком. Вообще», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

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