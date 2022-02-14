Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно четыре комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 14 февраля
Фигурное катание, танцы на льду
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02.
Бобслей, одиночки, женщины
1. Кейлли Хамфрис (США) — 4.19,27.
2. Элана Мейерс Тейлор (США) +1,54.
3. Кристин де Брюйн (Канада) +1,76.
Фристайл, акробатика, женщины
1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61.
2. Анна Гуськова (Беларусь) — 107,95.
3. Меган Ник (США) — 93,76.
Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины
1. Австрия — 942,7.
2. Словения — 934,4.
3. Германия — 922,9.
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