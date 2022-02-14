Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно четыре комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 14 февраля

Фигурное катание, танцы на льду

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.

3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02.

Бобслей, одиночки, женщины

1. Кейлли Хамфрис (США) — 4.19,27.

2. Элана Мейерс Тейлор (США) +1,54.

3. Кристин де Брюйн (Канада) +1,76.

Фристайл, акробатика, женщины

1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61.

2. Анна Гуськова (Беларусь) — 107,95.

3. Меган Ник (США) — 93,76.

Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины

1. Австрия — 942,7.

2. Словения — 934,4.

3. Германия — 922,9.

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