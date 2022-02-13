Большунов — о золоте в эстафете: на своём этапе работал, как и все остальные ребята

Олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал завоевание российской сборной золотой медали в мужской эстафете по лыжным гонкам на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.
«Я на своём этапе работал, как и все остальные ребята. Для меня самым главным было оставить минимум такой же отрыв. Но очень рад, что сегодня всё сработало и я смог добить его до минуты. А ребята дальше держали преимущество. Ну а награду мы сейчас получили за это», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
На Олимпийских играх – 2022 Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в классической разделке на 15 км. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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