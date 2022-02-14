Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада, командный турнир: когда начало, где смотреть
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Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Первый раунд прыжков начнётся в 14:00 мск. Финальный раунд стартует в 15:06.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».
7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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