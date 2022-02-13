Биатлонистка Тандреволд обратилась к поклонникам после гонки преследования

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд обратилась к поклонникам после женской гонки преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Эта фотография была сделана в декабре. В тот момент я думала, что с биатлоном покончено. Я надеялась, что выложу его в тот момент, когда можно будет взглянуть назад и оценить все взлёты и падения.

Но сегодня я достигла новой критической точки. Лучшие виды спорта не всегда бывают справедливыми. Спасибо за сообщения, которые я получаю. Вы лучшие. Я буду бороться», — гласит сообщение Тандреволд в её «инстаграме».

Напомним, Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо. Биатлонистка финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.

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