Биатлонистка Тандреволд обратилась к поклонникам после гонки преследования

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд обратилась к поклонникам после женской гонки преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Эта фотография была сделана в декабре. В тот момент я думала, что с биатлоном покончено. Я надеялась, что выложу его в тот момент, когда можно будет взглянуть назад и оценить все взлёты и падения.
Но сегодня я достигла новой критической точки. Лучшие виды спорта не всегда бывают справедливыми. Спасибо за сообщения, которые я получаю. Вы лучшие. Я буду бороться», — гласит сообщение Тандреволд в её «инстаграме».
Напомним, Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо. Биатлонистка финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
19:54
-
19:48
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:21