Голикова улыбалась и ярко отмечала бронзу Олимпиады. Фото с конькобежного финала

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла первую медаль на Олимпийских играх. Она заняла третье место в беге на коньках на 500 метров.



Победителем стала американка Эрин Джексон, которая преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второй результат показала японка Михо Такаги. Она уступила победительнице 0,08 секунды. Голикова проиграла Джексон 0,17 секунды.



Ангелина Голикова прокомментировала завоевание бронзовой медали на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.



«Очень рада, что на сегодняшний день у меня есть медаль. Сегодня был серьёзный бой, все сильнейшие спринтерши участвовали. Жесточайший отбор, условия постоянного тестирования и пандемии, каждый день сидишь как на пороховой бочке, поскольку не знаешь, что будет и с кем ты общался. Очень сложно всё, но мы прошли через это.



Когда я выходила на старт, понимала свои шансы. Понимала, что практически все сильнейшие стартуют с малой дорожки. То есть мы были в равных условиях. Победил тот, кто победил. Считаю, что Джексон действительно хороша. Просто так случилось», — сказала Голикова в эфире «Матч ТВ».

Лучшие фото с забега и бронзы Ангелины Голиковой — в фотоподборке «Чемпионата».