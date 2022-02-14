Ирина Роднина отреагировала на победу сборной России в мужской эстафете

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала победу мужской сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
«Молодцы! Каждый внес свою лепту. Потрясающе! Наши лыжники — великие спортсмены. Поздравляю всю страну. А еще я хочу отметить работу Вяльбе. Ее работа в федерации показывает, что мы впереди планеты всей. 42 года ждали этой победы? Да, я знаю. Я видела гонку Веденина в 1972 году… В олимпийском комитете, конечно, будут наградные листы. И я считаю, Вяльбе заслуживает самой высокой награды», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».
В состав российской сборной входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
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