Россиянка Сергеева занимает десятое место после третьей попытки в монобобе ОИ-2022

В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась третья попытка заездов в соревнованиях по бобслею у женщин в одиночке. Россию в данном соревновании представляла только одна спортсменка – Надежда Сергеева.



Сергеева показала десятый результат по итогам первой попытки. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.05,83 минуты. Её общий результат – 3:17.28. Она отстаёт от лидера на 3,31 секунды. Первое же место на данный момент у представительницы США Кейлли Хамфрис, которая завершила заезд за 1.04,87. Три заезда она прошла за 3:13.97. Второй показатель у канадки Кристин де Брюйн, её результат – 1.05,38, в итоге у неё общий результат – 3:15.52. Третье место занимает Элана Мейерс Тейлор из США. Она проехали дистанцию за 1.05,28, но её итог – 3:15.70.



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.