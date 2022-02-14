Глеб Смолкин: мы спали вечером, ночью тренировка была. Диана в 3 часа встала

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили на вопрос, удалось ли им выспаться перед выступлением на Олимпиаде в Пекине. В произвольном танце они получили 108,16 балла.

«Мы спали по большей части вечером, потому что ночью была тренировка», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



«Я встала в три часа ночи», — сказала Дэвис с улыбкой.



«Диана встала в три, я — около четырёх», — улыбнулся Смолкин.

«Мы стараемся прибавлять от старта к старту. Каждый раз делаем так, чтобы было лучше», — заявила Диана.

Олимпиада завершится 20 февраля.

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