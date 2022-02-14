В МОК ответили на вопрос о предстоящем решении CAS по делу Камилы Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на пресс-конференции ответил на вопрос о возможной реакции организации на решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде, но церемония награждения до сих пор не была проведена из-за обнаружения допинга у 15-летней россиянки.
«Это напоминает нам, что это решение о предварительном отстранении от состязаний в будущем. Мы будем с уважением относиться к решению. Речь не идёт о церемонии награждения. Для нас это неудовлетворительная ситуация. Хотелось бы, чтобы ситуация была рассмотрена в полном объёме и чтобы решение было принято до начала соревнований. Это маловероятно теперь, стороны не согласились с этим. Вот почему мы столкнулись с дилеммой по церемонии. Эта ситуация глубоко беспокоит всех спортсменов. Процедура не в наших руках, мы не знаем результаты и когда они будут объявлены. Может, в течение нескольких часов или даже дней. Когда решение появится, мы о нём сообщим.
Мы консультируемся с разными НОК, чтобы решить эту ситуацию с церемонией награждения. Если решат, что Валиева начнёт завтра соревнования, это не означает, что она не принимала допинг. И если CAS решит иначе, это не означает, что она уличена в допинге. Мы должны подождать завершения этого процесса в целом. Камила – несовершеннолетняя, мы с уважением относимся к закону, но важно избегать домыслов и спекуляций в этом деликатном случае.
Может ли это решение полностью дать ответ по личным соревнованиям, будет ли она выступать? В 14 часов решение будет объявлено, если не ошибаюсь, но сейчас ничего сказать не могу, я не участвую в этом процессе.
6 недель на результат теста? Ничего не могу сказать, это лаборатория ВАДА в Стокгольме, 8-го числа были получены результаты. Не знаю ответ.
Чистые спортсмены должны продолжать верить в систему. Она работает медленно, как и юристы. Речь не только о Валиевой, но и о всех командах. Хотим, чтобы всё было сделано тщательно, это требует времени», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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