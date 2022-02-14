Анастасия Таталина прошла в финал фристайла слоупстайл на ОИ-2022
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» завершился квалификационный раунд в дисциплине фристайл слоупстайл среди женщин. Россию в данном соревновании представляли только две спортсменки – Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
Таталина заняла 5 место, тем самым смогла пройти в финал соревнования. Её результат – 72.03 балла. Орлова же завершила соревнование на 21 месте, заработав 45.31 балла. Она не прошла в финал.
Первое место у эстонки Келли Силдару – 86.15 балла. У представительницы Норвегии Юханне Килли – 86.00 балла, она заняла второе место. У Эйлин Гу – третье место (79.38 балла).
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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