Елена Вяльбе опубликовала пост после победы России в мужской лыжной эстафете на ОИ-2022

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». На снимке Вяльбе изображена с Алексеем Червоткиным, Александром Большуновым, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым, которые в составе сборной России завоевали золотые медали в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Мои золотые!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Вяльбе.
«Классная гонка! Заслуженные медали! Фантастика! По итогу отрыв феноменальный. Отличный состав», — написала одна из подписчиц в комментариях.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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