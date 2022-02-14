Роман Костомаров оценил серебряный прокат Синициной и Кацалапова на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал выступление Виктории Синицина и Никиты Кацалапова на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Российский дуэт завоевал серебро, уступив лишь Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (Франция).
«Конечно, все рассчитывали на чудо. Хотелось, чтобы Россия победила. Но что тут сделаешь — сильные соперники. Французы тоже долго шли к золотой медали Олимпийских игр, проделали много работы. Если бы была допущена ошибка…. Но её не было. Такая есть нынешняя действительность.
Золото, конечно, всегда лучше, но и серебро — хороший результат. Вику и Никиту можно только поздравить. Главное, что они сделали максимум и откатались чисто», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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