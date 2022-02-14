Украинский судья поставил Синициной и Кацалапову самые большие оценки в произвольном танце

Украинский судья, обслуживавший соревнования в произвольном танце на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, поставил российскому дуэту Виктория Синицина — Никита Кацалапов самые большие оценки среди всех своих коллег. От украинского арбитра российский дуэт, завоевавший серебро, получил 134,80 балла. Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое. При этом все девять судей вывели на первое место французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, завоевавших золото.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 218,02…

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07…

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.

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