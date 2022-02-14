Синицина и Кацалапов прокомментировали завоевание серебра на Олимпиаде-2022 в Пекине

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали завоевание серебряных медалей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Золото завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
«На душе — большая радость и счастье, внутри — полное опустошение и усталость. Это был супертяжёлый день или ночь. Расписание, конечно, просто издевательское. Но это было очень интересно. Вряд ли ты где-то ещё получишь такой опыт и такие ощущения.
Серебро — успех? Вопрос к нам некорректный, мы с первого дня боролись до последнего. Абсолютно без страха, сегодня катались на абсолютный максимум, получили сизон-бест (личный рекорд сезона. — Прим. «Чемпионата»). Французы… Мы их можем оценивать только как соперников. Там есть девять судей, техническая панель», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Абсолютно, даже не к чему придраться, наверное. Мы сделали всё, над чем работали, плюс вложили всю нашу душу и эмоции. Очень довольны собой», — добавила Синицина.
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