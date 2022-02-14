Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.

В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учётом её статуса «защищённой персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.

Напомним, 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Панель CAS приняла решение в пользу Камилы. Таким образом, она сможет выступить в соревнованиях одиночниц на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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