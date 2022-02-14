В Госдуме отреагировали на решение CAS допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады — совершенно справедливое решение. Нам предстоит разобраться, что же произошло — должно быть внутреннее расследование. ОКР и федерация обязательно разберутся, чтобы впредь такие вещи не допускать. Самое главное — мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на неё вся эта ситуация не повлияет. Желаем удачи!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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