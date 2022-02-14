Дмитрий Губерниев пожелал Валиевой душевных и физических сил на личном турнире на ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Здравое и справедливое решение! Всех поздравляю. Люди вникли в ситуацию. Будем надеяться, что Тутберидзе и её группа всё выдержат и выступят прекрасно. Поэтому ждём прокатов, а потом церемонию награждения, где нам вручат заслуженные золотые медали!

Старт покажет, выдержит ли Камила всё то, что на неё свалилось. Сил ей — душевных и физических!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели.

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