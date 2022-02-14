Камила Валиева чисто исполнила пять тройных прыжков в прогоне КП на тренировке ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева чисто исполнила пять тройных прыжков в прогоне короткой программы на тренировке Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай). Валиева исполнила тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены. Таким образом, Камила сможет принять участие в личных соревнованиях, которые состоятся 15 и 17 февраля.
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