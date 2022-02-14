В ФФККР отреагировали на решение CAS допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Эмоции всем понятны — в большинстве случаев человеческие эмоции у всех одинаковые. Очень рады, что справедливость восторжествовала. Здравый смысл победил некоторые так называемые предложения. Мы благодарны независимой судейской панели, которая приняла такое решение. Надеемся, что Камила, несмотря на то психологическое давление, которое было в последние дни, сможет достойно показать всё, что на умеет на льду», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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