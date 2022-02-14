В ФФККР заявили, что золото в командном турнире на Олимпиаде останется у сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.
«Останутся ли золотые медали за командный турнир? У меня в данном случае нет вопросов — всё будет. Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, ранее Камила Валиева в составе сборной завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели.
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