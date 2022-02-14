CAS: невероятно неудачно, что уведомление по Валиевой было получено с опозданием

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал то, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат, а о результате теста стало известно лишь в феврале.
«Невероятно неудачно, что уведомление было получено с опозданием, потому что это влияет не только на спортсмена, но и на организаторов Олимпиады. Другими словами, у нас бы не было этого дела и мы бы не были здесь, если бы процедура тестирования на допинг была выполнена за неделю или 10 дней, как обычно происходит на Олимпиаде», — сказал Риб на пресс-конференции.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.
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- 14 февраля 2022
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