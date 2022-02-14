«Радостно за Синицину и Кацалапова!» Роднина — о серебре Олимпийских игр в танцах на льду

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Российский дуэт завоевал серебро, уступив лишь Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (Франция).
«Очень радостно за Синицину и Кацалапова! Ребята катались невероятно красиво. Поздравляю их замечательный дуэт! Понимаю, что в спорте бывает обидно, но иногда есть кто-то сильнее тебя. Сегодня олимпийскими чемпионами стали французы.
Французский дуэт прошёл колоссальный путь. Сегодня эта очень заслуженная награда. Вопрос не сколько ты идёшь, а как. Пападакис и Сизерон в своё время просто взорвали танцы на льду. Они выстрелили с 15-го места. После такого рывка нужно было очень долго себя оправдывать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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