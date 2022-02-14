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Губерниев о решении CAS по Валиевой: американцы сейчас надуются от злости, а потом лопнут!

Губерниев о решении CAS по Валиевой: американцы сейчас надуются от злости, а потом лопнут!
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Было понятно, что американский вой подымется. Они сейчас надуются, как мыльный пузырь, от злости от этого решения. А потом лопнут! Мы были к этому готовы. Так что, американские друзья, спасибо вам! И идите в жопу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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