Валиева тренировалась после допуска к Олимпиаде. Главные фото за день до соревнований

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в преддверии короткой программы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.
Ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели.
Лучшие кадры с тренировки фигуристок в Пекине — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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