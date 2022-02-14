МОК объявил, что не станет проводить церемонию награждения по итогам командника на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не станет проводить церемонию награждения по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Напомним, победу одержала сборная России, за которую выступала 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева. Допинг-тест Валиевой дал положительный результат, однако CAS допустил Валиеву к соревнованиям в личном турнире.

«МОК, по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организует достойную церемонию награждения, как только дело госпожи Валиевой будет завершено», — отмечается в заявлении организации касаемо церемонии награждения по итогам командника.

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