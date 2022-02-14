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МОК отменит церемонию награждения в женском катании на ОИ, если Валиева попадёт в тройку

МОК отменит церемонию награждения в женском катании на ОИ, если Валиева попадёт в тройку
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Международный олимпийский комитет (МОК) решил отменить церемонию награждения в женском катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, если 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, попадёт в тройку призёров.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.

Ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели.

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