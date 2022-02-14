Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую эстафету на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

Вчера, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 состоялась мужская гонка преследования. Победу в состязании одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Норвегии Тарьей Бё, который с одним неточным выстрелом отстал на 28,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших Латыпов. У него 1 промах и 35,3 секунды отставания от победителя.

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