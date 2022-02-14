Губерниев: отмена награждения в случае захода Валиевой на пьедестал — позорное решение МОК

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения в женском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине, если российская фигуристка Камила Валиева попадёт в тройку призёров. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире, несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат.

«Как по Ильфу и Петрову — графиня с изменившимся лицом бежит к пруду. Если Валиева имеет право выступать, то почему она не может взойти на пьедестал? Одной рукой разрешаете ей выступать, а второй ограничиваете. Бред!

Если Валиева станет второй, а первое место займет американка, а третье канадка — вы не будете проводить церемонию награждения? Этим МОК наказывает весь мир. Такое ощущение, что они под дулом пистолета это переписали. Лютая дичь! Они там с ума сошли? Максимально позорное решение МОК. Это не наказание для Валиевой и России, это наказание для всего мира, олимпийского движения. Ну молодцы! Давайте ещё что-то придумаем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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