Губерниев отреагировал на выбор состава биатлонной сборной России на мужскую эстафету ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выбор состава сборной России по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов. Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.
«Тот состав, который и я называл! Но Логинов — второй этап, у Цветкова уверенности больше, стрелковой прежде всего! Но тот же Логинов может и отрыв сделать, и подчистить там, где надо… Халили на первом не подведёт, Латыпов к победе нас приведёт! Верим!
У Серохвостова по холоду такому и высоте не получается, увы! Эстафетный состав рабочий и боевой! Верим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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