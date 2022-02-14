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Губерниев отреагировал на выбор состава биатлонной сборной России на мужскую эстафету ОИ

Губерниев отреагировал на выбор состава биатлонной сборной России на мужскую эстафету ОИ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выбор состава сборной России по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов. Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

«Тот состав, который и я называл! Но Логинов — второй этап, у Цветкова уверенности больше, стрелковой прежде всего! Но тот же Логинов может и отрыв сделать, и подчистить там, где надо… Халили на первом не подведёт, Латыпов к победе нас приведёт! Верим!

У Серохвостова по холоду такому и высоте не получается, увы! Эстафетный состав рабочий и боевой! Верим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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