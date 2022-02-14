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Российская фристайлистка Есения Пантюхова не прошла в главный финал ОИ в акробатике

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не прошла в главный финал ОИ в акробатике
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Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла пройти в решающий этап соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Для попадания в финальный этап ей нужно было занять место в первой шестёрке. По итогам первого раунда россиянка была шестой (78,75), но во втором не смогла улучшить свой результат (58,29) и выпала из топ-6, так как её обошла американка Кайла Кун (85,68).

Медали в лыжной акробатике у женщин будут разыграны сегодня, 14 февраля.

Сборная России в настоящий момент занимает шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
14 февраля 2022, понедельник. 14:00 МСК
Окончено
1
Эшли Колдуэлл
США
105.60
2
Сюй Мэнтао
Китай
103.89
3
Кун Фаньюй
Китай
102.71
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Новости. Олимпиада 2022
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