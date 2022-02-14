Российская фристайлистка Есения Пантюхова не прошла в главный финал ОИ в акробатике

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла пройти в решающий этап соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Для попадания в финальный этап ей нужно было занять место в первой шестёрке. По итогам первого раунда россиянка была шестой (78,75), но во втором не смогла улучшить свой результат (58,29) и выпала из топ-6, так как её обошла американка Кайла Кун (85,68).
Медали в лыжной акробатике у женщин будут разыграны сегодня, 14 февраля.
Сборная России в настоящий момент занимает шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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