Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина

Сборная России по прыжкам на лыжах на лыжах с трамплина в составе Данила Садреева, Романа Трофимова, Михаила Назарова и Евгения Климова прошла в финальный раунд командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине. Для этого команде нужно было попасть в топ-8 по итогам первого раунда прыжков.
Соревнования ещё продолжаются, но сборная России уже гарантированно останется в первой восьмёрке. Финальный раунд также состоится сегодня, 14 февраля.
7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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