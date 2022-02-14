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Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина

Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина
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Сборная России по прыжкам на лыжах на лыжах с трамплина в составе Данила Садреева, Романа Трофимова, Михаила Назарова и Евгения Климова прошла в финальный раунд командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине. Для этого команде нужно было попасть в топ-8 по итогам первого раунда прыжков.

Соревнования ещё продолжаются, но сборная России уже гарантированно останется в первой восьмёрке. Финальный раунд также состоится сегодня, 14 февраля.

7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
14 февраля 2022, понедельник. 14:00 МСК
Окончено
1
Словения
467.4
2
Австрия
458.4
3
Норвегия
456.5
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